В ряде городов России в преддверии Дня Победы организовали детские парады

Школьников и воспитанников детских садов наряжают в военную форму, после чего они шагают с игрушечным оружием в руках. В Пятигорске в подобной акции приняли участие более 500 детей. В Краснодаре, как пишет сайт «Кубанские новости», на акцию вышли свыше тысячи школьников, кадетов, воспитанников детских садов и юнармейцев. На завтра акция намечена в Чебоксарах. Заявлено участие 2-х тысяч детей. Это вызвало неоднозначную реакцию родителей и пользователей соцсетей.

Между тем, юрист ФБК Любовь Соболь сообщила, что ей удалось добиться, чтобы в детском саду, который посещает ее дочь, детей не заставляли наряжаться в военную форму на утренник перед 9-м мая. По словам Соболь, дети с раннего возраста должны знать, что война и убийства это плохо. Юрист призвала и других родителей попытаться добиться отмены детских парадов.