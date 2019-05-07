В московской школе во время акции ко Дню Победы пятиклассники возложили цветы к памятнику маршалу Михаилу Тухачевскому

В московской школе ко Дню Победы устроили акцию, во время которой пятиклассники возложили цветы к памятнику маршалу Михаилу Тухачевскому. Отчет о мероприятии был опубликован в социальных сетях с хэштегами #9мая, #Победа и #мыпомним. После этого пользователи соцсетей стали возмущаться и указывать организаторам акции на то, что Тухачевский не принимал участия в Великой Отечественной войне, поскольку был расстрелян еще в 37-м году. В руководстве школы №138 на это сказали, что памятник оказался ближайшим к школе, — сообщает радиостанция «Говорит Москва». Выпускники школы отмечают, что и прежде дети так же вспоминали маршала Тухачевского накануне Дня Победы.