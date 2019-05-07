Z Архив новостей новости
5 5 6 91
16:31, 07 мая 2019

В московской школе во время акции ко Дню Победы пятиклассники возложили цветы к памятнику маршалу Михаилу Тухачевскому

В московской школе ко Дню Победы устроили акцию, во время которой пятиклассники возложили цветы к памятнику маршалу Михаилу Тухачевскому. Отчет о мероприятии был опубликован в социальных сетях с хэштегами #9мая, #Победа и #мыпомним. После этого пользователи соцсетей стали возмущаться и указывать организаторам акции на то, что Тухачевский не принимал участия в Великой Отечественной войне, поскольку был расстрелян еще в 37-м году. В руководстве школы №138 на это сказали, что памятник оказался ближайшим к школе, — сообщает радиостанция «Говорит Москва». Выпускники школы отмечают, что и прежде дети так же вспоминали маршала Тухачевского накануне Дня Победы.



Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

Сергей Глазьев: Оккупация Я не исключаю возможности массового переезда на «зачищенные» от русского населения земли Юго-Востока Украины уставших от перманентной войны на Ближнем Востоке жителей Земли обетованной…

5 137 6 9603 11:56
Kукраина, донбасс, политика, сша, зеленский, рф, мнения
Блоги

В Пятигорске прошёл парад дошкольных войск Начальник Управления образования администрации Пятигорска Наталья Васютина заявила: «Чем раньше начинается патриотическое воспитание — тем здоровее общество»...

5 220 6 19569 09:31
Kпятигорск, дети, день победы, фото, события
Один

Дмитрий Быков ведущий: Дмитрий Быков писатель, журналист

Дело в том, что да, Сталин отвратителен, но в целом (для многих) внешний мир настолько более враждебен, настолько более чужероден (это и сейчас у многих такой взгляд), что как бы лучше свой тиран, чем чужой нечеловек…

5 269 6 27169 02.05
#слушать 02:39:27 8читать ;смотреть $скачать 36.5 МБ
Блоги

Кристина Потупчик общественный деятель

Победа — с заключенными. Не с НКВД В Саратове заключенные выйдут на акцию «Бессмертный полк» на территории колонии. И я выйду с ними…

5 87 6 9073 05.05
Kполитика, память, история, мнения
Новости

Советник президента Путина Сергей Глазьев высказал мнение, что новые украинские власти могут заселить Донбасс евреями Такую точку зрения он высказал в своем блоге в газете «Завтра»...

5 122 6 13259
Блоги

Леонид Млечин историк, писатель

+ Антисемитизм, евреи и неевреи. Чем это кончится? Антисемитизм, евреи и неевреи. Чем это кончится?

5 165 6 18619 04.05
8читать ;смотреть
Kвидео, антисемитизм, общество, события
Блоги

Сергей Шаргунов писатель, депутат Государственной Думы

Для этого и была придумана «Юность» — открывать имена Сегодня 4 мая 2019 года я стал главным редактором этого журнала — с легендарным именем и не менее легендарной эмблемой. Спасибо редакции, предложившей такое дело и утвердившей меня единогласно…

5 120 6 15258 04.05
Kсми, журналистика, общество, мнения
Блоги

Антон Орехъ обозреватель

Дайте паспорт! Схема ДНР и ЛНР – это как если бы отдал заявление на паспорт старшему по подъезду и больше не заморачивался. А ведь я уже был гражданином России, и мне требовалось пройти чисто техническую процедуру…

5 159 6 36630 30.04
Kукраина, документы, рф, общество, мнения
Блоги

В Ростовской области полицейские ко Дню Победы устроили фотосессию в форме сотрудников НКВД В соцсетях критикуют инициативу ростовских полицейских. «Каратели уже не прячутся?» — пишут пользователи…

5 318 6 44041 03.05
Kобщество, фото, силовики, события
Блоги

СерпомПо Telegram-канал

Общее гражданство агрессора и жертвы Вы, господа правители, слишком увлеклись Украиной, повернитесь лицом к своей стране, к своему народу. И попробуйте с ним договориться…

5 291 6 93859 30.04
Kукраина, гражданство, политика, мнения
Новости

Сергей Глазьев: Новые власти Украины, возможно, попытаются заселить Донбасс евреями В своем авторском блоге в газете «Завтра» он высказал мнение, что ставку на Владимира Зеленского сделала администрация Дональда Трампа…

5 123 6 20220
Блоги

Алексей Мельников публицист

Вынос цветов Это наш народ освоил в  совершенстве – чтить память тех, кто погиб в результате деятельность очередных «эффективных менеджеров». Сталинских, путинских…

5 31 6 5174 06.05
Kполитика, общество, катастрофы, мнения
Блоги

Александр Горный блогер, Крым

Фашистский реванш в Крыму накануне Дня Победы Чем мы теперь лучше Украины, где переписывают историю и героизируют Бандеру? Кто позволил переписывать российскую/крымскую историю в угоду чьим-то хотелкам?..

5 340 6 57258 07:55
Kкрым, история, фашизм, общество, власть, мнения
Голосование
Наше ли это дело, русский язык в других странах?
5 31 6 5233 03.05
Блоги

Артемий Троицкий легендарный диджей

+ Праздник 9 мая и фильм «Война Анны» Праздник 9 мая и фильм «Война Анны» Очень не хотелось бы, чтобы украинцы, за которых я болею, опозорили себя какими-нибудь тупыми националистическими нападками на произведение искусства…

5 30 6 5189 09:11
Kистория, войны, день победы, кино, общество, украина, мнения
Блоги

Андрей Мовчан финансист

Война. Призрак. Май Говорить о роли Сталина (положительной или отрицательной) в самой войне смешно – «великий стратег» прятался на даче в первые дни войны…

5 556 6 95660 04.05
Kсталин, история, общество, мнения

Популярное за неделю

Новости

Ошибка экипажа — именно эту версию трагедии в «Шереметьево» следствие называет приоритетной Об этом пишет газета «Коммерсант»...

5 66 6 34542
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

2763672
Никакого единства в России нет и уже не может быть. Она расколота и ненавистью, и жадностью, и завистью, и религиями, и по принципу развитости…

5 132 6 124797 01.05
#слушать 51:10 8читать ;смотреть $скачать 11.7 МБ
Kполитика, общество, мнения, видео, передачи
Голосование
Какое имя у вас прежде всего ассоциируется с фамилией «Пригожин»?
5 52 6 10925 30.04
Блоги

Пилот гражданской авиации: О катастрофе Superjet в ШРМ Ежегодной тренировкой «немедленного скорейшего возврата» вы формируете модель поведения, которую пилоты применяют на практике. Вы учите пилотов спешить. Спешка неминуемо ведет к ошибкам, иногда катастрофическим…

5 198 6 226499 06.05
Kавиация, катастрофы, самолеты, трагедии, события
Блоги

+ Катастрофа самолета в «Шереметьево»: хроника событий Катастрофа самолета в «Шереметьево»: хроника событий СКР подтвердил гибель 41 человека…

5 281 6 196059 05.05
8читать ;смотреть
Kпроисшествия, авиа, шереметьево, аэрофлот, видео, события
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 7807500
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 4024973

Сегодня в эфире