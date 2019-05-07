Задержан участник покушения на Олега Кашина

В Петербурге арестован Вячеслав Борисов, которого считают исполнителем покушения на журналиста Олега Кашина. Об этом сообщает сайт «Фонтанка». Издание отмечает, что более трех лет Борисов находился в межгосударственном розыске по другому уголовному делу, связанному с похищением гендиректора научно-технического центра «Завод Ленинец» в 2014-м году.

Олег Кашин был жестоко избит в 2010-м году. За несколько месяцев до этого у него произошел конфликт с губернатором Псковской области Андреем Турчаком.