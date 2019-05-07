ЕС требует объяснений от Турции по поводу отмены итогов выборов мэра Стамбула,на которых победил кандидат от оппозиции
ЕС потребовал объяснений от Турции по поводу отмены итогов выборов мэра Стамбула, на которых впервые за многие годы победил кандидат от оппозиции. «Обеспечение прозрачного избирательного процесса необходимо для любой демократии», — говорится в заявлении главы дипломатии ЕС Федерики Могерини. Правящая партия в Турции, между тем, вновь выдвинет кандидатом в мэры Стамбула Бинали Йылдырыма. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Ближайший соратник турецкого лидера Бинали Йылдырым утверждает, что в ходе прошедшего голосования были допущены серьезные нарушения.
В свою очередь, ведущая оппозиционная партия Турции вновь выдвинет Экрема Имамоглу. Он утверждает, что не намерен отступать.
Новые выборы назначены на 23 июня.