Управделами президента заказало новый мониторинг телеграм-каналов

Информация размещена на сайте госзакупок.

Тендер предусматривает мониторинг, несмотря на то, что Telegram в России блокируется по решению суда. Управделами президента указало, что в первую очередь интересуют публикации, связанные с деятельностью Владимира Путина, правительства и других органов власти, а также руководством, пресс-службой, медицинским обеспечением и питанием управделами главы государства. Названия интересующих телеграм-каналов не уточняются. Кроме того, на сайте госзакупок указано, что в список СМИ для мониторинга вошли около 70 изданий, в том числе «Ведомости», «Коммерсант», «Новая газета» и сайт «Медуза». Согласно тендеру, изучать будут и соцсети — «ВКонтакте», фейсбук и твиттер. Обладателя госконтракта объявят на аукционе 20 мая. Его начальная стоимость составляет 1,1 миллиона рублей.

Аналогичный тендер управделами президента размещало в прошлом году.