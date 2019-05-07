Московские школьники в честь Девятого мая провели памятную акцию у памятника маршалу Михаилу Тухачевскому

Фотографии, которые свидетельствуют как ученики пятого класса одной из школ района Хорошево-Мнёвники возлагают к нему цветы, представлены в соцсетях. Снимки сопровождались хэштегами #9мая, #победа, #мыпомним. Тухачевский не мог принять участия в Великой Отечественной войне, поскольку был расстрелян в 37-ом году. В руководстве школы отметили, что во всем виновата классный руководитель и призвали расценивать произошедшее как дань уважения военачальнику. Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва».