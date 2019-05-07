Тысячи российских школьников и учащихся дошкольных учреждений стали участниками детских парадов в разных городах

Акции состоялись, в частности, в Пятигорске, Краснодаре, Ростове-на-Дону и Чебоксарах. Детей одевают в форму пехотинцев, танкистов, летчиков и медсестер. Организаторы акции говорят, что участие в таких парадах в преддверии Девятого мая является частью патриотического воспитания.

Директор Института возрастной физиологии РАО, академик Марьяна Безруких считает, подобное мероприятие «дикостью», которое не связано с исторической памятью.

Правильно, когда дети дарят цветы ветеранам и выслушивают их истории, что всегда интересно, отметила Марьяна Безруких.