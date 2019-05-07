Артемий Панарин и Сергей Бобровский не приедут на ЧМ по хоккею в Словакии, хотя клуб выбыл из розыгрыша Кубка Стэнли

Российские звезды Артемий Панарин и Сергей Бобровский не приедут на чемпионат мира по хоккею в Словакии, хотя их клуб выбыл из розыгрыша Кубка Стэнли.

Коламбус проиграл серию Бостону со счетом 2-4, причем в последнем матче Панарин и Бобровский были не похожи для себя. До этого форвард и вратарь тащили команду, но их силы оказались не беспредельны. Скорее всего новый сезон они начнут в других клубах. Их контракты истекают на днях. В подвешенном состоянии отправляться на чемпионат мира чревато. В 1994 году Андрей Николишин приехал на мировое первенство будучи не трудоустроенным, получил тяжелую. травму и остался без зарплаты. Бобровский и Панарин, разумеется этого не хотят, поэтому будут заниматься своим будущим и пропустят турнир. Бобровский уже фактически попрощался с клубом, сказав, что решение выйти на рынок свободных агентов самое важное в его жизни. Панарин пока определенно не выразился, но и он покидает Коламбус.



Из хоккеистов клуба в сборную пригласили только Владислава Гаврикова, который перешел в Коламбус всего месяц назад.