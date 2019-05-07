Министр иностранных дел США Майк Помпео неожиданно отменил визит в Берлин, где его готовились принять канцлер ФРГ Ангела Меркель и министр иностранных дел Хайко Маас.

В посольстве США «Эху» сообщили, что визит будет, к сожалению, перенесен «в связи с неотложными обстоятельствами». Федеральное ведомство прессы и МИД ФРГ отказались от комментариев, подчеркнув, что решение было принято американской стороной.

Встреча в администрации канцлера была запланирована на 18 часов местного времени. Первый визит главы Госдепартамента США, заступившего на свой пост более года назад, ожидался в Берлине с нетерпением. Канцлер и глава МИД ФРГ собирались обсудить целый список спорных тем. В том числе отношения с Россией, Украиной и Китаем, ситуацию в Венесуэле и Сирии, а также последние шаги администрации США, позволившей фирмам кубинских иммигрантов обращаться в американские суды с исками против европейских кампаний.

США требуют от Германии срочно повысить расходы на вооружение и отказаться от строительства газопровода «Северный поток 2». Вашингтон грозит высокими таможенными пошлинами на ввоз немецких автомобилей. Германия в свою очередь не довольна планами новых санкций США и НАТО в отношении России, а также выступает против военного вмешательства в Венесуэле.

Накануне Хайко Маас заявил, что практически все международные темы и конфликты могут быть решены только в диалоге с Америкой. Однако глав МИД ФРГ подчеркнул, что приоритетом в сотрудничестве остаются европейские интересы.

Глава германского дипведомства в телефонном разговоре с Майком Помпео выразил свое сожаление переносом встречи. Однако Хайко Маас подчеркнул, что относится с пониманием к изменению планов главы Госдепартамента США. Обе стороны договорились быстро запланировать переговоры в Берлине.