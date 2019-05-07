Ошибки экипажа самолета Sukhoi Superjet 100 – приоритетная версия чрезвычайного происшествия в порту Шереметьево

Как сообщает РБК, после приземления пилоты не выключили двигатели. Кроме того, в кабине было открыто окно, что могло косвенно повлиять на распространение огня. По некоторым данным, сейчас ведется проверка системы обучения пилотов «Аэрофлота». Напомню, в результате катастрофы самолета в Шереметьево погиб 41 человек.



Нужно понять причины, которые повлияли на летчика при посадке, — сказал в эфире РБК военный пилот Владимир Попов.

Расшифровкой черных ящиков сгоревшего сейчас занимаются специалисты.