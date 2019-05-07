В российских регионах в преддверии 9 мая проходят детские парады

Сегодня в Пятигорске прошла акция, в которой приняли участие более пятисот дошкольников. Как сообщает издание «Кавказ Реалии», они прошли в форме пехотинцев, танкистов, летчиков и моряков по площади у Вечного огня. Местные власти считают, что у парада есть шансы стать еще одной доброй городской традицией. Похожие мероприятия с участием школьников в последние дни состоялись в Чебоксарах, Краснодаре и Ростове-на-Дону.

Подобных детских мероприятий в ближайшие годы будет больше, они пользуются популярностью, — считает начальник военного образования Южного военного округа Сергей Меньшиков.

Детские парады в этом году прошли также в Ростове-на-Дону, Чебоксарах и Краснодаре.