Александр Новак: Ситуация с поставками нефти по трубопроводу «Дружба» будет нормализована во второй половине мая

Ситуация с поставками нефти по трубопроводу «Дружба» будет нормализована во второй половине мая, — утверждают в российском правительстве. Сегодня о ходе расследования по делу о загрязненной нефти рассказал глава Минэнерго Александр Новак.

Напомним, проблема возникла во второй декаде апреля. Белоруссия заявила о резком ухудшении качества нефти, из-за этого был приостановлен экспорт светлых нефтепродуктов на Украину, в Польшу и страны Балтии.