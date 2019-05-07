Кремль не имеет отношения к позиции советника президента Глазьева, заявившего, что Киев может заселить Донбасс евреями

Кремль не имеет отношения к позиции советника президента Сергея Глазьева, заявившего, что Киев может заселить Донбасс евреями. Об этом сказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. По его словам, это исключительно личное мнение и некорректное высказывание Глазьева. Ранее советник президента в своем блоге в газете «Завтра» написал, что ставка властей США на Владимира Зеленского может быть связана с креном администрации Дональда Трампа в сторону крайне правых сил в Израиле.