В Мьянме освобождены сотрудники информагентства Рейтер, ранее приговоренные к семи годам тюрьмы за расследование преступлений против народности рохинджа, сообщают зарубежные СМИ.

Журналистов освободили по президентской амнистии вместе с шестью с половиной тысячами других арестованных. С момента их заключения под стражу прошло полтора года, в течение которых и руководство агентства, и целый ряд правозащитных организаций боролись за их судьбу, пытаясь убедить власти Мьянмы, что арест был результатом полицейской провокации. Репортеры, работавшие на Рейтер, расследовали убийство десяти мусульман-рохинджа в области Ракхайн на севере страны в сентябре позапрошлого года, напоминает Би-би-си. Действия правительства и вооруженных сил против этой народности, представляющей собой религиозное и этническое меньшинство в преимущественно буддистской Мьянме, ООН охарактеризовала как геноцид. Арест журналистов, один из которых после освобождения впервые увидел родившуюся в его отсутствие дочь, вызвал шквал международной критики в адрес властей страны и, фактического национального лидера Мьянмы, нобелевского лауреата Аун Сан Су Чжи, министра иностранных дел и госсоветника, которая сама в годы военной хунты провела под домашним арестом более 15 лет, пишет сайт Си-эн-эн.

За годы преследований и насилия более 700 тысяч представителей народности рохинджа были вынуждены бежать из Мьянмы в соседнюю Республику Бангладеш.