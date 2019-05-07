Сергей Глазьев: Новые власти Украины могут попытаться заселить восток страны евреями

Для того, чтобы жители Земли обетованной перебрались в Донбасс, регион нужно будет зачистить от русских. Так считает советник российского президента Сергей Глазьев.

В Кремле не обсуждалось высказывание советника президента РФ Сергея Глазьева о переселении евреев в Донбасс новыми украинскими властями. Об этом сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге, отвечая на вопрос корреспондента радиостанции «Эхо Москвы».

На вопрос, обсуждалось ли с президентом Владимиром Путиным высказывание советника Сергея Глазьева, который выразил мнение, что новые украинские власти могут заселить Донбасс евреями, — пресс-секретарь Дмитрий Песков ответил: «Нет эта тема не обсуждается никак. Владимир Путин не имеет отношения к этой позиции. Это исключительно личное мнение, может быть, некорректное высказывание, советника Глазьева. Я не знаю контекста, в котором это высказывание было допущено, поэтому не имею возможности как-то его комментировать».

По мнению пресс-секретаря Д.Пескова, формат блога, в которой было высказано подобное мнение, «это что-то личное» и выражает личную точку зрения. «Я, к сожалению, не знаком с блогерской составляющей деятельности советника Глазьева, поэтому тоже не имею возможности судить. Но в любом случае — это личная точка зрения, и это никоем образом не обсуждается в Администрации президента», — отметил он.