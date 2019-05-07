Четыре человека задержаны из-за инцидента с загрязнением нефти в трубопроводе «Дружба»

По этому факту возбуждены уголовные дела. Об этом на заседании правительства сказал глава Минэнерго Александр Новак.

По словам Новака, ситуация с поставкой некондиционной нефти будет нормализована в первой половине месяца.



В конце апреля Белоруссия приостановила экспорт сырья по трубопроводу «Дружба». В Минске объяснили это резким ухудшением качества нефти. В компании Транснефть считают, что сырье было загрязнено умышленно.