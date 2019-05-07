Ошибку пилотов следствие рассматривает в качестве приоритетной версии авиакатастрофы

Об этом сегодня пишут несколько российских изданий. В авиакатастрофе в прошлое воскресенье погиб 41 человек.

Оставленные включёнными двигатели после приземления самолёта и боковое окно в кабине экипажа, открытое ещё во время полёта, — следствие считает такие действия пилотов ошибкой. Поскольку это могло усилить тягу воздуха и соответственно скорость горения суперджета, рассказали РБК собеседники, знакомые с ходом расследования. Что касается двигателей, то они работали до того момента пока их не потушили. Росавиация после авиакатастрофы в Шереметьево начала внеплановую проверку системы обучения пилотов «Аэрофлота», рассказал РБК, источник близкий к ведомству. Проверка затронет летного и технического директоров компании-перевозчика, экспертов интересуют и документы, которые касаются подготовки пилотов авиакомпании. Проверят и нагрузку на членов экипажа. Со своей стороны газета Коммерсант подтверждает, что ошибка пилотов рассматривается в качестве основной версии и называет в числе неправильных действий решение лететь через грозовой фронт и превышение скорости при заходе на посадку с полными топливными баками. Самолёт, вылетевший из Москвы в Мурманск вскоре вернулся обратно после попадания молнии и сбоя электроники, в том числе проблем с радиосвязью. Следователи также отмечают, что пилоты после первого отскока лайнера от взлётно-посадочной полосы пытались прижать нос самолета к земле, вместо того, чтобы стабилизировать его в посадочном положении. Это вызвало новый отскок и пожар. Шансов выжить у пассажиров в хвостовой части самолёта не было, считают следователи.

Правительство Мурманской области выделило 30 миллионов рублей родным погибших и пострадавших, компания Аэрофлот обещала выплатить по 5 миллионов рублей за каждого погибшего пассажира, пострадавшие получат по 2 миллиона. Деньги также выделят и столичные власти. Родные погибших получат по миллиону рублей, пострадавшие – вдвое меньше.