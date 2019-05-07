Генеральные репетиции Парада Победы спровоцировали транспортные проблемы на улицах многих российских городов

Для прохода военной техники на несколько часов перекрыли и центр Москвы. С трудностями столкнулись не только автолюбители, но и пешеходы. Они жаловались на перекрытие улиц в столице и ограничениях в работе подземки.

Пока в центре города репетировали торжественный парад к 9 мая, власти столичного района Ясенево на два дня раньше провели акцию «Бессмертный полк».

Акция в небольшом парке возле метро начиналась не без организационных трудностей. Дирижер оркестра музыкальной школы имени Стасова возмущался, почему их предупредили о том, что играть придется на ходу. Юные музыканты с духовыми инструментами и барабанами к этому были не готовы. Мужчина пояснил «Эху Москвы», что мероприятие для его ребят обязательное, но полезное, ведь это – дополнительная оркестровая практика.

Рядом на лавочках сидели пожилые дамы. Ради участия в Бессмертном полку не придется ехать в центр, поэтому они рады. Вот только георгиевские ленточки получить не удастся. Организатор достаточно грубо рекомендовала пенсионеркам обращаться в ветеранские организации.

К 11 утра в парк с разных сторон стали стекаться колонны учеников соседних школ. Преимущественно, из специализированных классов – кадетских и юнармейских. Дети в соответствующей форме. Одна из классных руководительниц школы Соломатина объяснила: ее подопечные не первый год участвуют в районном «Бессмертном полку». Два урока пришлось прогулять, но детям на свежем воздухе лучше, чем в классе.

Акция началась митингом. Девушка спела военную песню, глава муниципального округа «Ясенево» Ирина Гришина поприветствовала участников, а после небольшой речи попрощалась.

Подростки, их было около двух сотен, вскоре двинулись шествием к выходу из парка. В руках у некоторых были портреты родственников, попавших на войну. Несколько школьников поделились со мной, что родителям пришлось бы писать объяснительные, если бы они пропустили эту акцию. Проблемы могли бы быть и у учительницы.

Специфические военные парады проходят в некоторых российских регионах. Так, в Ростове-на-Дону, Краснодаре и Пятигорске к шествию привлекли детей. Власти кавказского города организовали парад так называемых «дошкольных войск», который принимал глава Пятигорска. Он выразил надежду, что у акции «есть все шансы стать еще одной доброй городской традицией».

Между тем, директор Института возрастной физиологии РАО, академик Марьяна Безруких в разговоре с «Эхом Москвы» назвала подобные мероприятия дикостью, из которых дети ничего не поймут.

По словам Безруких, правильно, когда дети дарят цветы ветеранам и выслушивают их истории, а не маршируют в военной форме.