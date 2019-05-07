Z Архив новостей новости
5 24 6 1002
Эксклюзив Эха 14:04, 07 мая 2019

Генеральные репетиции Парада Победы спровоцировали транспортные проблемы на улицах многих российских городов

Для прохода военной техники на несколько часов перекрыли и центр Москвы. С трудностями столкнулись не только автолюбители, но и пешеходы. Они жаловались на перекрытие улиц в столице и ограничениях в работе подземки.

Пока в центре города репетировали торжественный парад к 9 мая, власти столичного района Ясенево на два дня раньше провели акцию «Бессмертный полк».

Акция в небольшом парке возле метро начиналась не без организационных трудностей. Дирижер оркестра музыкальной школы имени Стасова возмущался, почему их предупредили о том, что играть придется на ходу. Юные музыканты с духовыми инструментами и барабанами к этому были не готовы. Мужчина пояснил «Эху Москвы», что мероприятие для его ребят обязательное, но полезное, ведь это – дополнительная оркестровая практика.

Рядом на лавочках сидели пожилые дамы. Ради участия в Бессмертном полку не придется ехать в центр, поэтому они рады. Вот только георгиевские ленточки получить не удастся. Организатор достаточно грубо рекомендовала пенсионеркам обращаться в ветеранские организации.

К 11 утра в парк с разных сторон стали стекаться колонны учеников соседних школ. Преимущественно, из специализированных классов – кадетских и юнармейских. Дети в соответствующей форме. Одна из классных руководительниц школы Соломатина объяснила: ее подопечные не первый год участвуют в районном «Бессмертном полку». Два урока пришлось прогулять, но детям на свежем воздухе лучше, чем в классе.

Акция началась митингом. Девушка спела военную песню, глава муниципального округа «Ясенево» Ирина Гришина поприветствовала участников, а после небольшой речи попрощалась.

Подростки, их было около двух сотен, вскоре двинулись шествием к выходу из парка. В руках у некоторых были портреты родственников, попавших на войну. Несколько школьников поделились со мной, что родителям пришлось бы писать объяснительные, если бы они пропустили эту акцию. Проблемы могли бы быть и у учительницы.

Специфические военные парады проходят в некоторых российских регионах. Так, в Ростове-на-Дону, Краснодаре и Пятигорске к шествию привлекли детей. Власти кавказского города организовали парад так называемых «дошкольных войск», который принимал глава Пятигорска. Он выразил надежду, что у акции «есть все шансы стать еще одной доброй городской традицией».

Между тем, директор Института возрастной физиологии РАО, академик Марьяна Безруких в разговоре с «Эхом Москвы» назвала подобные мероприятия дикостью, из которых дети ничего не поймут.

По словам Безруких, правильно, когда дети дарят цветы ветеранам и выслушивают их истории, а не маршируют в военной форме.



Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

В Пятигорске прошёл парад дошкольных войск Начальник Управления образования администрации Пятигорска Наталья Васютина заявила: «Чем раньше начинается патриотическое воспитание — тем здоровее общество»...

5 143 6 11788 09:31
Kпятигорск, дети, день победы, фото, события
Новости

Советник президента Путина Сергей Глазьев высказал мнение, что новые украинские власти могут заселить Донбасс евреями Такую точку зрения он высказал в своем блоге в газете «Завтра»...

5 107 6 9786
Блоги

Григорий Явлинский политик, основатель партии «Яблоко»

О потерянном времени и «суверенном бронепоезде» Продолжая разрывать постсоветское пространство, Москва все больше конфликтует со своими соседями…

5 101 6 35296 30.04
Kрф, украина, белоруссия, внешняя политика, мнения
Блоги

Кристина Потупчик общественный деятель

Победа — с заключенными. Не с НКВД В Саратове заключенные выйдут на акцию «Бессмертный полк» на территории колонии. И я выйду с ними…

5 88 6 8807 05.05
Kполитика, память, история, мнения
Один

Дмитрий Быков ведущий: Дмитрий Быков писатель, журналист

Дело в том, что да, Сталин отвратителен, но в целом (для многих) внешний мир настолько более враждебен, настолько более чужероден (это и сейчас у многих такой взгляд), что как бы лучше свой тиран, чем чужой нечеловек…

5 261 6 26917 02.05
#слушать 02:39:27 8читать ;смотреть $скачать 36.5 МБ
Блоги

Леонид Млечин историк, писатель

+ Антисемитизм, евреи и неевреи. Чем это кончится? Антисемитизм, евреи и неевреи. Чем это кончится?

5 165 6 18568 04.05
8читать ;смотреть
Kвидео, антисемитизм, общество, события
Новости

Сергей Глазьев: Новые власти Украины, возможно, попытаются заселить Донбасс евреями В своем авторском блоге в газете «Завтра» он высказал мнение, что ставку на Владимира Зеленского сделала администрация Дональда Трампа…

5 129 6 16232
Блоги

Антон Орехъ обозреватель

Дайте паспорт! Схема ДНР и ЛНР – это как если бы отдал заявление на паспорт старшему по подъезду и больше не заморачивался. А ведь я уже был гражданином России, и мне требовалось пройти чисто техническую процедуру…

5 160 6 36596 30.04
Kукраина, документы, рф, общество, мнения
Блоги

Сергей Шаргунов писатель, депутат Государственной Думы

Для этого и была придумана «Юность» — открывать имена Сегодня 4 мая 2019 года я стал главным редактором этого журнала — с легендарным именем и не менее легендарной эмблемой. Спасибо редакции, предложившей такое дело и утвердившей меня единогласно…

5 120 6 15243 04.05
Kсми, журналистика, общество, мнения
Блоги

В Ростовской области полицейские ко Дню Победы устроили фотосессию в форме сотрудников НКВД В соцсетях критикуют инициативу ростовских полицейских. «Каратели уже не прячутся?» — пишут пользователи…

5 318 6 44011 03.05
Kобщество, фото, силовики, события
Блоги

СерпомПо Telegram-канал

Общее гражданство агрессора и жертвы Вы, господа правители, слишком увлеклись Украиной, повернитесь лицом к своей стране, к своему народу. И попробуйте с ним договориться…

5 288 6 93804 30.04
Kукраина, гражданство, политика, мнения
Блоги

Александр Горный блогер, Крым

Фашистский реванш в Крыму накануне Дня Победы Чем мы теперь лучше Украины, где переписывают историю и героизируют Бандеру? Кто позволил переписывать российскую/крымскую историю в угоду чьим-то хотелкам?..

5 302 6 48788 07:55
Kкрым, история, фашизм, общество, власть, мнения
Голосование
Наше ли это дело, русский язык в других странах?
5 31 6 5192 03.05
Блоги

Андрей Мовчан финансист

Война. Призрак. Май Говорить о роли Сталина (положительной или отрицательной) в самой войне смешно – «великий стратег» прятался на даче в первые дни войны…

5 555 6 95563 04.05
Kсталин, история, общество, мнения
Голосование
Какое имя у вас прежде всего ассоциируется с фамилией «Пригожин»?
5 51 6 10762 30.04
Блоги

Леонид Млечин историк, писатель

+ Тайное правительство не спасает от ракет Тайное правительство не спасает от ракет Такие выборы проходят регулярно, но, пожалуй, впервые они оказались в центре внимания. Потому что на них могут одержать победу ультраправые…

5 29 6 5194 06.05
8читать ;смотреть
Kизраиль, выборы, политика, история, видео, мнения

Популярное за неделю

Новости

Ошибка экипажа — именно эту версию трагедии в «Шереметьево» следствие называет приоритетной Об этом пишет газета «Коммерсант»...

5 61 6 30786
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

2763672
Никакого единства в России нет и уже не может быть. Она расколота и ненавистью, и жадностью, и завистью, и религиями, и по принципу развитости…

5 132 6 123927 01.05
#слушать 51:10 8читать ;смотреть $скачать 11.7 МБ
Kполитика, общество, мнения, видео, передачи
Голосование
Какое имя у вас прежде всего ассоциируется с фамилией «Пригожин»?
5 51 6 10751 30.04
Блоги

Пилот гражданской авиации: О катастрофе Superjet в ШРМ Ежегодной тренировкой «немедленного скорейшего возврата» вы формируете модель поведения, которую пилоты применяют на практике. Вы учите пилотов спешить. Спешка неминуемо ведет к ошибкам, иногда катастрофическим…

5 198 6 218286 06.05
Kавиация, катастрофы, самолеты, трагедии, события
Блоги

+ Катастрофа самолета в «Шереметьево»: хроника событий Катастрофа самолета в «Шереметьево»: хроника событий СКР подтвердил гибель 41 человека…

5 281 6 195550 05.05
8читать ;смотреть
Kпроисшествия, авиа, шереметьево, аэрофлот, видео, события
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 7807359
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 4024865

Сегодня в эфире