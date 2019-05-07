Председатель профсоюза «Альянс учителей» призвал отказаться от принудительного участия в шествии «Бессмертный полк»

В Санкт-Петербурге председатель профсоюза «Альянс учителей» Даниил Кен призвал отказаться от участия в традиционном шествии «Бессмертный полк» 9 мая, если их туда отправляют по разнарядке. Об этом он рассказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Мы не первый год уже видим, что в Петербурге чиновники организуют приход на акцию «Бессмертный полк», в том числе через образовательные учреждения, и пиарятся на этом. Поэтому мы выступили против. Призвали людей участвовать, только если они сами этого хотят», — сказал он.

Д.Кен отметил, что в северной столице все последние годы через районные администрации активно привлекают к участию бюджетников в добровольно-принудительном порядке.

«Бессмертный полк» — общественная акция-шествие, во время которой люди несут фотографии своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне. Она проводится в День Победы в России и других странах.