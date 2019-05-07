Институт физиологии РАО: Облачение дошколят в военную форму для шествия не связано с «исторической памятью»

«Парад дошкольных войск» прошел в Пятигорске с участием 500 воспитанников детских садов: девочки и мальчики в форме пехотинцев, танкистов, летчиков, моряков, артиллеристов и медсестер маршировали по площади у Вечного огня. Облачение дошколят в военную форму для шествия в рамках празднования 9 мая никак не связано с «исторической памятью». Такое мнение высказала в эфире радиостанции «Эхо Москвы» директор Института возрастной физиологии РАО, академик Марьяна Безруких.

Она считает подобное мероприятие «дикостью», из которого дети ничего не поймут.

«Мне даже трудно это как-то оценить, я считаю, что это дикость. Ребенок должен что-то знать, но это дошкольники. И военная форма на дошкольнике — я даже не знаю, как это оценивать. Мне трудно подобрать слова, потому что это никак не сочетается ни с памятью, ни со связью времен, ни с благодарностью дедам», — сказала она.

По мнению М.Безруких, те, кто организовывал подобное мероприятие, «не понимали, что они делают».

«У меня одна надежда, что для дошкольников это игра. Они не вкладывают туда никакой глубокий смысл, и это не останется в памяти», — сказала она.

Правильно, когда дети дарят цветы ветеранам и выслушивают их истории, что всегда интересно, отметила М.Безруких.

Власти Пятигорска считают, что чем раньше начинается патриотическое воспитание, тем здоровее становится общество. Однако не все местные жители согласны с тем, что подобные военизированные акции имеют отношение к патриотизму. Многие инициативу властей раскритиковали, призвав не привлекать детей к участию в таких парадах.