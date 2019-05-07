Хоккеисты ЦСКА получили по 60 миллионов рублей за победу в главном клубном турнире страны – Кубке Гагарина

Щедрость владельцев и спонсоров клуба и прежде всего компании Роснефть объяснима. ЦСКА впервые за 30 лет стал сильнейшей командой страны. Несколько лет назад армейцы выигрывали регулярный чемпионат, но ценность этой победы не идет ни в какое сравнение с Кубком Гагарина. Как сообщает издание Бизнес-онлайн, бонусы, которые получат игроки, согласно регламенту Континентальной Хоккейной Лиги выводятся из-под так называемого потолка зарплат – общей суммы, которую команда может потратить на оплату труда спортсменов. В то же время премировать хоккеистов можно только за попадание в четверку сильнейших. По пути к финалу ЦСКА остановил питерский СКА, который не уступает ему в размере бюджета, а в финале победил омский Авангард, выиграв у сибиряков четыре матча подряд.

Общий зарплатный фонд армейского клуба по данным портала Чемпионат превышает 2 миллиарда рублей.