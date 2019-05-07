В Амурской области семьи, чьи дети в больнице заразились гепатитом C, подали 30 исков

Мама одной из заболевших девочек требует выплатить 10 миллионов рублей, пишет «Коммерсантъ».

Крупных денежных компенсаций требуют родители детей, неожиданно подхвативших опасное заболевание в Амурской областной детской больнице Благовещенска. В городском суде начали рассматривать первый из 30-ти исков, пишет Коммерсант. Заявление в суд подала мама маленькой девочки, которая лечилась в больнице с октября 2017 по март 18 года. У ребёнка выявили гепатит C через несколько месяцев после поступления в клинику. Роспотребнадзор представляет интересы истца. Сотрудница ведомства сообщила суду, что в тот же период в больнице были инфицированы 34 ребёнка. Судья Ирина Гокова запросила доказательства того что девочка именно в этой клинике заразилась гепатитом C, пишет газета. Судья отметила, что в материалах дела есть выписки из истории болезни пациента, но нет стационарных карт, на которые истец ссылалась. Представитель Роспотребнадзора заверила, что на основе документов, которые есть у суда, можно сделать вывод, что ребёнок заразился именно в больнице. Судья настояла на других доказательствах, заседание перенесли на 13-е мая.

Газета «Коммерсант» в марте писала, что дети в больнице Благовещенска инфицируются гепатитом С уже 10 лет, но врачи и администрации это скрывают. Заболевших по данным издания уже 150 человек.