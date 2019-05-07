Российские таксисты решили поддержать международную забастовку водителей сервисов по заказу такси акцией

Российские таксисты поддерживают международную забастовку водителей сервисов по заказу такси в Нью-Йорке, которая пройдет 8 мая с семи до девяти часов утра. Мероприятия, организованные российскими водителями, с требованием справедливого отношения к водителям пройдут 15 мая. Об этом рассказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» член общественного совета Минтранса России, председатель координационного совета профсоюза «Таксист» Андрей Попков.

«Я полностью солидарен с товарищами из США. Мы начали общаться с профсоюзами Нью-Йорка, у нас начинаются контакты по обмену опытом и взаимодействия. Мы считаем, что агрегаторы ведут неправильную политику по отношению к водителям. Нужно признать агрегатора работодателем, прежде всего», — сказал он.

По словам А.Попкова, водители возмущены тем, что работать приходится больше, а доходы катастрофически падают. Еще несколько лет назад, столичный таксист за 8-10 часов рабочего дня зарабатывал столько же, сколько сейчас за 16 часов.

«Мы сейчас будем анонсировать к 15 мая мероприятия, которые будут направлены против агрегаторов. Требование будет одно — признать агрегаторов «Яндекс» работодателем, потому что есть все признаки работодателя: они назначают ценовую политику, они объявляют условия работы, они также наказывают водителя, либо отключением либо штрафом, они выплачивают деньги водителю. При этом они ни за что не отвечают. Такси на сегодняшний день скатывается в рабовладельческий строй», — отметил он.

Водители сервисов по заказу такси через приложения, включая Uber и Lyft, собрались провести всеобщую забастовку 8 мая. Таксисты в Нью-Йорке не будут заходить в приложения с 7 до 9 утра в среду. Забастовка пройдет во многих других городах США, а также в Лондоне, крупнейшем зарубежном рынке Uber.