Шереметьево потребовало наказать людей, снимавших на видео катастрофу Sukhoi Superjet 100 за неэтичные высказывания

В заявлении аэропорта говорится, что поведение этих людей порочит профессиональную честь и человеческое достоинство. При этом руководство воздушной гавани не уточнило, о какой именно видеозаписи идет речь.

После катастрофы в Шереметьево в интернете появился ролик, на котором несколько человек в форме в одном из служебных помещений со смехом обсуждают аварийную посадку самолета Аэрофлота. Жертвами трагедии стал 41 человек.