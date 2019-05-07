Против спикера Верховной рады Украины Андрея Парубия завели уголовное дело

Его подозревают в злоупотреблении служебным положением и нарушении закона о бюджетной системе. Об этом сообщает издание «Украинские новости».

Поводом для проверки послужило видео, на котором спикер во время рабочей поездки купается в бассейне пятизвездочного отеля в Катаре.

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) открыло уголовное дело по факту возможного нецелевого использования Андреем Парубием бюджетных средств.