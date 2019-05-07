Экс-главе столичного главка Следственного комитета предъявили окончательное обвинение во взятках

Об этом пишут РИА Новости со ссылкой на адвоката Александра Дрыманова. Дениса Кобелева. Юрист отметил, что его подзащитного обвиняют по тем же двум эпизодам. Вину он не признает.

По данным следствия, офицеры получили миллион долларов за освобождение из СИЗО криминального авторитета. Другой случай связан с получением Дрымановым почти 10 тысяч евро от своего бывшего заместителя, Дениса Никандрова, за покровительство. Сам генерал считает, что его оговорили подчиненные.