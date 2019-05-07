В Пятигорске дошкольников одели в военную форму для участия в параде в честь Дня Победы

«Парад дошкольных войск» — так мероприятие с участием 500 воспитанников детских садов названо на официальном сайте Пятигорска. Там же выложен фотоотчет: девочки и мальчики в форме пехотинцев, танкистов, летчиков, моряков, артиллеристов и медсестер маршируют по площади у Вечного огня. У некоторых из них в руках гвоздики, у других – оружие. За всем этим наблюдают родители детей, воспитатели, ветераны и представители городской администрации. Мэр Пятигорска Андрей Скрипник отметил, что этот парад «дошкольных войск» демонстрирует неразрывность связи поколений. А руководство управления образования администрации города подчеркнули, что это, цитата, «не просто веселая игра. Это наша благодарность, наша память, наша гордость». Власти города считают, что чем раньше начинается патриотическое воспитание, тем здоровее становится общество. Однако не все местные жители согласны с тем, что подобные военизированные акции имеют отношение к патриотизму. Многие инициативу властей раскритиковали, призвав не привлекать детей к участию в таких парадах.

Власти города отмечают, что это первый подобный парад в Пятигорске, однако его хотят сделать ежегодной традицией