В московском Ясенево проходит районная акция «Бессмертный полк»

В ней участвуют ученики близлежащих школ. Некоторые подтвердили, что их обязали прийти на мероприятие.

В том, что ясеневский бессмертный полк проходит на два дня раньше, чем общероссийский участники не видят противоречия. Пенсионеры, их здесь не больше двух десятков, сказали, что добраться в центр города 9 мая они все равно бы не смогли по состоянию здоровья и благодарны организаторам за возможность вспомнить о павших здесь, недалеко от дома.

Акция стартовала в парке 30-летия Ясенево около полудня . С приветственным словом к собравшимся обратилась глава местной управы. В колоннах начала шествия ждали около двухсот школьников из окрестных учебных заведений. Портретов родственников, прошедших войну или погибших на войне, было немного.

Классные руководители и представители школ заверили корреспондента «Эха Москвы», что мероприятие добровольное. Образовательный процесс не пострадает, ведь у них и так насыщенная программа.

А вот ученики школы 2103 признались, что ничего не знают о формате мероприятия. В случае пропуска, их родителей обязали бы писать объяснительные.

Акция прошла в форме шествия и завершилась высадкой деревьев.