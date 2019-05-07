Ошибку пилотов СК называет основной версией причины катастрофы самолета в аэропорту Шереметьево

Первые результаты расследования могут появиться через неделю.

В Следственном комитете отмечают, что пилоты совершили посадку в аэропорту с превышением скорости и при невыработанном топливе. Это привело к повреждению воздушного судна и пожару, пишет газета «Коммерсант». Однако источники ТАСС подчеркивают, что к катастрофе могла привести совокупность факторов и говорить о приоритетных версиях пока рано. Среди причин произошедшего следователи рассматривают недостаточную квалификацию диспетчеров и лиц, которые проводили технический осмотр самолета, неисправность лайнера SSJ 100 и неблагоприятные метеоусловия. Результаты расследования могут обнародовать раньше установленного законом срока, чтобы прекратить спекуляции и появление недостоверных слухов, сообщил источник РИА. Анализ данных черных ящиков самолета займет до недели. В тоже время в интернете на сайте Change.org появилась петиция за запрет полетов SSJ 100. Ее подписали уже более 130 тысяч человек.

В результате катастрофы в аэропорту «Шереметьево» погиб 41 человек.