Петр Порошенко снова не явился на допрос в Генпрокуратуру по делу о гибели людей на Майдане в 2014 году

Как отметили в надзорном органе, сотрудники продолжат вызывать действующего президента, чтобы он подписал протокол, после чего документ приобретет процессуальный характер.

Расследование этого дела главе государства ничем не грозит, — сказал «Эху Москвы» директор украинского Института глобальной стратегии Вадим Карасев.

Он напомнил, что ранее Петра Порошенко уже допрашивали по этому делу. Жертвами событий на Майдане в 2014 году стали более ста человек.