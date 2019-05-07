Петр Порошенко снова не явился на допрос в Генпрокуратуру по делу о гибели людей на Майдане в 2014 году
Как отметили в надзорном органе, сотрудники продолжат вызывать действующего президента, чтобы он подписал протокол, после чего документ приобретет процессуальный характер.
Расследование этого дела главе государства ничем не грозит, — сказал «Эху Москвы» директор украинского Института глобальной стратегии Вадим Карасев.
Он напомнил, что ранее Петра Порошенко уже допрашивали по этому делу. Жертвами событий на Майдане в 2014 году стали более ста человек.