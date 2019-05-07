Россия, по некоторым данным, занимает не  шестое, а третье место в мире по расходам на оборону

Об этом в журнале Диффенз Ньюз написал американский военный эксперт Майкл Коффман. По его мнению, подсчет нужно проводить не в номинальном выражении, а по паритету покупательной способности, — тогда ежегодные траты на вооруженные силы в стране составят, по меньше мере, 150 миллиардов долларов.

Ранее Стокгольмский международный институт исследований проблем мира в своем ежегодном докладе о тенденциях военных расходов поставил Россию на шестую строчку. В этом рейтинге оборонный бюджет страны был оценён в 61 миллиард долларов.