Петицию с требованием запретить полеты самолетов Сухой СуперДжет-100 подписали почти 135 тысяч человек

Документ размещен на сайте Change.org. Автор петиции отмечает, что за последний год произошло как минимум восемь крупных происшествий с самолетами этой модели. Последней каплей стала авиакатастрофа в Шереметьеве. Там во время экстренной посадки самолет загорелся. Жертвами трагедии стал 41 человек.

Несмотря на аварию, Министерство транспорта не нашло оснований для приостановки полетов самолетов Сухой СуперДжет-100.