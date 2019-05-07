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11:04, 07 мая 2019

Приговор по делу российских футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина будет оглашен завтра

Прокурор потребовала 18 месяцев заключения для Кокорина и 17 для Мамаева.

Речь прокурора спортсмены встретили радостными возгласами и объятиями. И вовсе не потому, что она процитировала басню Крылова, сказав, что у сильного всегда бессильный виноват. Не редки случаи, когда судья смягчает наказание, которое потребовал прокурор, а стало быть вероятность того, что Мамаева и Кокорина освободят прямо в зале суда, довольно велика, поскольку время проведенное в СИЗО засчитываются при отбытии срока. Оба футболиста еще раз принесли извинения практически всем, начиная от пострадавших, заканчивая товарищами по команде, тренерами и руководителями клубов. Адвокаты зачитали многочисленные характеристики из которых следовало, что их подзащитные прекрасные люди. За Мамаева вступились даже члены ТСЖ дома, где он проживает. Возможно, это повлияло на прокурора, ведь статьи, по которым обвиняют игроков, предусматривают до 7 лет лишения свободы.

Находясь в СИЗО, Александр Кокорин стал чемпионом России. Зенит завоевал золотые медали досрочно, за три тура до конца первенства.



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