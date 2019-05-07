Власти Пятигорска устроили военный парад с участием дошкольников

Фотографии размещены на официальном сайте города. Сообщается, что в шествии приняли участие более 500 малышей. Они прошли по городу в форме танкистов, летчиков, моряков и пехотинцев. Принимал парад на площади у Вечного Огня глава Пятигорска. По его словам, у этой акции «есть все шансы стать еще одной доброй городской традицией».

В администрации отметили, что чем раньше начинается патриотическое воспитание, тем здоровее становится общество.