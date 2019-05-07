В центре Москвы в связи с проведением генеральной репетиции парада Победы закрыто движение на нескольких улицах

В центре Москвы в связи с проведением генеральной репетиции парада Победы сегодня закрыто движение на нескольких улицах, а также ряд станций метро. Многие жители столицы жалуются на недостаточное информирование граждан и неудобства в связи с введением временных ограничений в рабочий день.

Для многих пешеходов перекрытые для прохода центральные улицы Москвы стали сюрпризом. Студент Антон из-за репетиции парада не мог попасть на экзамен в Московской государственной консерватории.

Татьяна направлялась в Гостиный двор на работу, и узнала, что не сможет пройти к своему офису, только на выходе из метро Лубянка.

Павел приехал на Никольскую улицу, чтобы покататься на скейтборде, и для него ограничения также стали неожиданностью.

В замешательстве оказались и иностранные туристы – они не могли понять, почему выходы к главным достопримечательностям российской столицы перекрыты. Никаких информационных щитов ни на русском, ни английском языке в центре нет.

Ограничения в центре Москвы будут сняты по окончании репетиции парада Победы. Масштабные перекрытия также ожидаются 9 мая.