Советник президента Путина Сергей Глазьев высказал мнение, что новые украинские власти могут заселить Донбасс евреями

Такую точку зрения он высказал в своем блоге в газете «Завтра».

Ставка властей США на Владимира Зеленского может быть связана с креном администрации Дональда Трампа в сторону крайне правых сил в Израиле. Вероятно, они поставят новые задачи перед обновлённым киевским режимом, пишет Сергей Глазьев. Советник президента Путина не исключает «возможности массового переезда на зачищенные от русского населения земли Донбасса уставших от постоянной войны на Ближнем Востоке жителей Земли обетованной». Глазьев подразумевает евреев. Советник российского президента также считает, что власти США с приходом команды Зеленского на Украине будут приватизировать земли, скупать заводы, возьмут под контроль СМИ, а недовольным русским дадут возможность получить российский паспорт и покинуть свою землю. В блоге в газете Завтра он резко критикует США за действия на Украине, начиная с Евромайдана. В публикации можно встретить такие словосочетания как «американский оккупационный режим», «западные кукловоды», а также «киевские марионетки».

Глазьев также полагает, что в ближайшее время США усилят давление на страны Евразийского экономического союза и возможно перенесут технологии Майдана в крупные российские города.