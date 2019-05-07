Минфин США отказался представить налоговую декларацию Дональда Трампа представителям Демократической партии

Как сообщает газета Вашингтон Пост, соответствующий запрос в ведомство направил один из Комитетов Палаты представителей. Однако министр сказал, что не может выполнить это требование, так как оно «не содержит оправданные законодательные цели».

Трамп стал первым президентом со времен Ричарда Никсона, который отказался раскрыть свою налоговую декларацию. Некоторые демократы сказали, что будут добиваться получения документа через суд.