Этой ночью клуб НХЛ Коламбус Блю Джекетс закончил выступление в Кубке Стэнли, но приглашение в сборную получили не все россияне, играющие за команду.

На чемпионате мира выступит только защитник Владислав Гавриков, который отправился за океан всего месяц назад и успел сыграть за новый клуб только два матча. Лидеры Коламбуса голкипер Сергей Бобровский и нападающий Артемий Панарин в сборную не поедут. Причин сразу несколько. В случае с Бобровским, в сборной и без него мощнейшая вратарская линия. Первый номер скорее всего достанется Андрею Василевскому, а вторым будет открытие сезона Александр Георгиев. Выбор форвардов у тренера Ильи Воробьева тоже весьма разнообразен, а вот с защитниками проблемы, так что Гавриков будет кстати. Вторая причина – контракты, которые заканчиваются у Панарина и Бобровского. Ехать на турнир с риском получить травму, без гарантированного будущего не слишком разумно.



Первый матч на чемпионате мира по хоккею в Словакии сборная России сыграет против команды Норвегии 10 мая.