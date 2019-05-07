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10:00, 07 мая 2019

Ошибка экипажа — именно эту версию трагедии в «Шереметьево» следствие называет приоритетной

Об этом пишет газета «Коммерсантъ». В авиакатастрофе в минувшее воскресенье погиб 41 человек.

Пилоты лайнера, вылетевшего из Москвы в Мурманск, по версии следствия совершили ряд ошибок. Сначала они решили лететь через грозовой фронт. А при посадке не выработали топливо и явно превысили скорость, пишет Коммерсант со ссылкой на источник, близкий к расследованию. Суперджет-100 Аэрофлота, как считают эксперты, слишком жёстко коснулся взлётно-посадочной полосы, шасси вытолкнули самолёт вверх, он отскочил от бетонки. Пилоты пытались прижать нос лайнера к земле, вместо того чтобы стабилизировать его в посадочном положении. Это вызвало новый отскок, он и стал критическим. Стойки шасси продавили топливные баки, керосин вылился на двигатели, самолёт загорелся. Следователи рассматривают и другие версии: в том числе неисправность лайнера и плохие погодные условия. Чёрные ящики нашли. Параметрический серьёзно повреждён, звуковой в удовлетворительном состоянии, сообщили в Межгосударственном авиационном комитете. Специалисты МАК начали расшифровку бортовых самописцев.

Следователи также считают, что наземные службы могли не совсем оперативно отреагировать на катастрофу, пишет Коммерсант. Министр транспорта Евгений Дитрих вчера сообщил, что первая пожарная машина была через минуту возле горящего самолёта. А тушение огня заняло 18 минут.



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