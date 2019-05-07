Пензенская прокуратура обязала двадцать школ запретить ношение хиджабов
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение, размещенное на сайте ведомства. Сейчас оно там отсутствует.
Агентство сообщает, что по итогам проверки 12 директоров были привлечены к дисциплинарной ответственности. Это произошло после того, как прокуратура обнаружила, что положения о школьной форме в учебных заведениях не устанавливали прямой запрет на ношение религиозной одежды.
В 2015 году Верховный суд России признал законным запрет демонстрировать религиозную атрибутику и носить платки в школах.