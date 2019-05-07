Освобождаемых условно-досрочно могут обязать возместить государственные издержки на судебный процесс

Соответствующий законопроект в Госдуму внесло Правительство. Предполагается, что те, кто вышел из колонии по УДО, а также осужденные условно должны будут оплатить процессуальные издержки, в том числе и расходы на адвокатов по назначению. То же самое касается тех, чье наказание не было связано с реальным лишением свободы.

В прошлом году адвокаты по назначению провели в разных регионах страны протестные акции. Это было связано с маленькими гонорарами и хронической задолженностью со стороны государства.