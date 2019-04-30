В преддверии парада Победы в нескольких московских районах пройдут собственные акции «Бессмертный полк»

В преддверии парада Победы в нескольких московских районах, в частности, Ясенево и Измайлово, пройдут собственные акции «Бессмертный полк».

Отдельные шествия в городе не противоречат принципам Бессмертного полка, если соблюдать правила, — сказал «Эху Москвы» координатор движения в Москве Вероника Крылова.

Акция в Ясенево пройдет в 11 часов, Бессмертный полк в Восточном Измайлове пройдет в 18.00.