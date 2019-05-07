Компания Microsoft создаст программное обеспечение для защиты выборов в США

По сведениям Associated Press, с помощью новых разработок можно будет отслеживать подачу голосов в зашифрованной форме по ходу всего процесса. Программное обеспечение, которое получит название «Страж выборов», планируется использовать на президентских выборах в следующем году.

Ранее Министерство внутренней безопасности США отчиталось о росте кибератак на американскую избирательную инфраструктуру по итогам прошлого года. По словам ведомства этим занимаются неизвестные хакеры на регулярной основе.