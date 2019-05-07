Минюст США выпустил новую версию доклада о расследовании вмешательства России в американские выборы

По данным интернет-издания BuzzFeed, документ был опубликован после того, как ведомство обвинили в нарушении закона о свободном доступе к информации. Из первой версии доклада была удалена вся информация, которую Минюст признал секретной или потенциально вредоносной для дальнейшего расследования.

Спецпрокурор Роберт Мюллер говорил, что краткая выжимка итогов его работы «не в полной мере отражает контекст, суть и характер» документа.