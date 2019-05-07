Двух журналистов Reuters, осужденных в Мьянме за нарушение закона о гостайне, выпустили по амнистии

Об этом сообщает само агентство. Поводом к аресту корреспондентов послужили их публикации о массовых убийствах мусульман рохинджа. Репортеров помиловали и освободили после того, как пришедший к власти в марте президент Вин Мьинт, бывший политзаключенный, по традиции объявил об амнистии. Под нее попали более шести с половиной тысяч человек.

Ранее об освобождении журналистов ходатайствовали правозащитники и призывала Reuters, говорившая о невиновности своих сотрудников.