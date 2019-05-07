США направили авианосную группу и бомбардировщики к берегам Ирана

В Пентагоне свои действия объяснили «серьезной угрозой» со стороны Исламской Республики. Как пишет газета The Wall Street Journal, разведка США якобы получила информацию о планируемых атаках Тегерана на американские силы. Источники утверждают, что в качестве целей выбраны силы Соединенных Штатов в Ираке и Сирии. Сейчас в этих двух странах находятся более 7 тысяч американских солдат.

Ранее США внесли Корпус стражей исламской революции в список террористических организаций. В ответ Иран добавил в аналогичный перечень вооруженные силы Соединенных Штатов.