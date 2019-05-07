Около 40 столичных объектов проверили после анонимных сообщений о минировании

Волна звонков с угрозами взрывов началась накануне вечером. Из-за этого пришлось эвакуировать в общей сложности более 7 тысяч человек. Данные экстренных служб приводит РИА Новости. Проверки в том числе прошли в столичных торговых центрах, башнях Москва-Сити и офисе «Яндекса».

До этого всплеск ложных сообщений о минировании происходил в конце января. Тогда из-за писем и звонков с угрозами взрывов только в Москве и Подмосковье пришлось эвакуировать более 50 тысяч человек.