Основной версией в  деле о крушении Сухого СуперДжет-100, по некоторым данным, является ошибка пилотов

Как пишет «Коммерсантъ», со ссылкой на источники, близкие к расследованию, вина возлагается и на работников наземных служб, которые могли быстрее отреагировать на случившееся.

При пожаре самолета в аэропорту Шереметьево погиб 41 человек. Рейс, вылетевший из Москвы в Мурманск, развернулся и совершил аварийную посадку. Борт несколько раз ударился о землю, загорелись двигатели. Информация из «черных ящиков» самолета уже скопирована и подготовлена к расшифровке.