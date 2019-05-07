Из-за репетиции парада победы в Москве снова ограничат автомобильное движение

Водителей просят пересесть на общественный транспорт. Маршрут прохода техники как во время репетиции, так и во время самого парада на протяжении нескольких лет не меняется. Колонны двинутся от Ходынского поля по Ленинградскому проспекту и Тверской до Красной площади, а возвращаться в место своей временной дислокации будут уже по набережным возле Кремля, Новому Арбату и части Садового кольца. Ограничения начинают действовать с половины шестого утра и до окончания тренировки около полудня.

Неудобства ждут также и пешеходов. Во время прохождения техники полиция и росгвардейцы перекрывают подземные переходы. С этой проблемой столкнулся, в том числе корреспондент «Эха Москвы», попытавшийся перейти одну из центральных магистралей.

Военный парад традиционно состоит из наземной и воздушной части. В нем участвуют более 130 боевых машин и 13 тысяч военнослужащих.

Парад победы 9 мая начнется в 10 утра.