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08:04, 07 мая 2019

Один из старейших инвестбанков Morgan Stanley уходит с российского рынка

Работа здесь стала невыгодна из-за санкций и политической неопределенности. Холдинг Morgan Stanley оставит в России только консалтинговый бизнес, от банковской, брокерской и депозитарной лицензий он в скором времени откажется. Об этом говорится в финансовой отчетности, пишет газета «Ведомости».

Это решение готовилось уже давно. Еще в 2016 году Райр Симонян, много лет руководивший работой представительства Morgan Stanley в России, говорил, что в стране нет инвестиционного бизнеса, и иностранным банкам почти нечего здесь делать. А сейчас ситуация только усугубилась, в частности из-за санкций со стороны Запада, которые связали банкам руки. Об этом Симонян рассказал «Ведомостям» накануне.

В отчете компании за прошлый год также отмечается, что в России, как и других развивающихся странах, для бизнеса существуют серьезные экономические, социальные, политические, судебные и законодательные риски. В частности законы и нормативные акты могут быстро меняться, к тому же существует возможность их неоднозначной интерпретации. В Morgan Stanley считают, что другие игроки рынка вскоре также решаться отказаться от работы в России.

В Российский филиал Morgan Stanley работает с 1994 года. Заявление в Банк России об отказе от лицензий руководство холдинга подаст в начале следующего года. В Центробанке это решение пока не прокомментировали.



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